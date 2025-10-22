Тренер «Оренбурга» – о 0:6 от «Зенита»: «Нет претензий к команде»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал исход кубкового матча против «Зенита» (0:6).

«Оренбург» досрочно занял 2-е место в группе.

На старте плей-офф Пути РПЛ оренбуржцы сыграют с «Краснодаром».

Для тренера Ахметзянова это был 1-й матч против «Зенита».

«Результат очень, очень нехороший. Матч так сложился. К сожалению, мы допустили одну ошибку, которая повлияла на весь ход матча. Поэтому говорить здесь много бессмысленно.

Мы старались не развалиться. Нет ни одной претензии к команде, когда она осталась вдесятером. Уровень мастерства «Зенита» таков, что даже стандарты очень сильно помогают им», – сказал Ахметзянов.