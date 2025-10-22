Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Оренбург». Игра состоится 22 октября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Дркушич, Адамов, Алип, Мостовой, Жерсон, Ерохин, Кондаков, Шилов, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Олейник, Касимов, Косерик, Камилов, Горелов, Ду Кейрос, Гюрлюк, Гузина, Ревазов.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

