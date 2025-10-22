99-летний Симонян: «Мне неловко: вся моя плеяда ушла, а я пока что держусь!»

Бывший спартаковец Никита Симонян рассказал о чувстве неловкости.
«Секрет долголетия – в долголетии! Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих.
А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда – а я беру не только «Спартак», но и вообще всех – уже ушла «туда», а я пока что держусь!» – сказал 99-летний Симонян.
- Нападающий выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год.
- Симонян – лучший бомбардир в истории клуба (160 голов).
- Сейчас он занимает пост первого вице-президента РФС.
Источник: «Спорт-Экспресс»