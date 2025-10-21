Введите ваш ник на сайте
Станкович отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»

Сегодня, 21:47
1

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прояснил ситуацию со своим будущим.

– Много слухов, что вы покинете «Спартак». Может быть такое, что это был последний матч для вас?

– Для всех тренеров ситуация одинаковая. Есть множество примеров, это часть нашей работы. Это то, за что мы ее любим.

Бывают разные типы тренеров. Я тот тренер, который никогда не сдается. И не сдамся. Журналисты пишут то, что хотят, тренер должен выполнять свои задачи.

Я являюсь тренером великого клуба, это сложно. Создается много давления, но я не сдаюсь. Решение в любом случае принимает клуб.

Что случится завтра‑послезавтра – будет решать клуб. Такая же ситуация была у меня в «Сампдории», «Ференцвароше».

Было много имен. Такое происходит каждую неделю. Команда билась в меньшинстве в матче с «Ростовом». Я горжусь, что работаю в таком клубе. И сколько это продлится, неизвестно. Здесь я чувствую себя как дома.

Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над махачкалинским «Динамо»
Станкович прокомментировал окончание месячной дисквалификации 3
Защитник «Спартака» встал на защиту Станковича 6
Источник: «Матч ТВ»
Спартак Станкович Деян
NewLife
1761074926
Enough is enough, как сказали бы в АПЛ))
Ответить
