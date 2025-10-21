Смородская назвала самого перспективного российского футболиста за долгие годы: «Невероятный талант»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах Алексея Батракова. Она уверена, что 20-летний полузащитник может заиграть в любой топ-лиге.
«Конечно, Батраков заиграет в любом чемпионате. Это невероятный талант, самый перспективный российский футболист за долгие годы. Но торопиться не стоит, надо, чтобы был хороший клуб и хорошие условия. Пока в РПЛ он только растет, набирается опыта», – сказала Смородская.
- Батраков провел 16 матчей в этом сезоне и забил 12 голов.
- Его рыночная цена – 23 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»