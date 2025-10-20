Глушаков предложил «Спартаку» российского тренера

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что московскому клубу не нужно приглашать еще одного иностранного тренера.
- Ожидается, что на этой неделе Деяна Станковича сменит Луис Гарсия Пласа.
«Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей, как у Дмитрия Аленичева и Егора Титова.
Вокруг да около ходить и менять тренеров как перчатки – чехарда, все равно результатов нет.
Дайте Мостовому шанс возглавить «Спартак»!» – сказал Глушаков.
- 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «Советский спорт»