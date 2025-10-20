Глушаков предложил «Спартаку» российского тренера

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что московскому клубу не нужно приглашать еще одного иностранного тренера.

Ожидается, что на этой неделе Деяна Станковича сменит Луис Гарсия Пласа.

«Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей, как у Дмитрия Аленичева и Егора Титова.

Вокруг да около ходить и менять тренеров как перчатки – чехарда, все равно результатов нет.

Дайте Мостовому шанс возглавить «Спартак»!» – сказал Глушаков.