Назначены судьи на 6-й тур Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 13:57
1

РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

21 октября (вторник)

«Динамо Мх»«Спартак»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Эдуард Малый.

22 октября (среда)

«Динамо»«Крылья Советов»: судья – Владислав Целовальников, помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков.

«Рубин»«Ахмат»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Туркин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит»«Оренбург»: судья – Юрий Карпов, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.

«Ростов»«Пари НН»: судья – Максим Перезва, помощники судьи – Алексей Лунeв, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Резников.

23 октября (четверг)

«Краснодар»«Сочи»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Сараев; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Балтика»«Локомотив»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Игорь Демешко, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Краснодар Спартак Динамо Локомотив ЦСКА Ростов Рубин Балтика Сочи Ахмат Динамо Мх Пари НН Оренбург Акрон Крылья Советов Шадыханов Павел Перезва Максим Чебан Сергей Карпов Юрий Цыганок Сергей Матвеев Станислав Целовальников Владислав Танашев Инал
Комментарии (1)
рылы
1760959723
по традиции, заранее поздравляем внезапно разбогатевшего танашева! позор тарасятнику!
Ответить
