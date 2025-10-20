Газзаев назвал команду с «очень серьезной заявкой» на чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев разобрал матч между «Локомотивом» и ЦСКА. Команда Михаила Галактионова выиграла в 12-м туре РПЛ со счетом 3:0.

«Эта была одна из лучших игр в этом сезоне, которая прошла на очень высоком техническом и тактическом уровне. Игроки также были очень хорошо готовы функционально. «Локомотив» играл гораздо лучше. В первые 20 минут ЦСКА пытался создать что-то хорошее. Но если взять всю игру, то было полное преимущество железнодорожников. Думаю, что «Локомотив» сделал очень серьезную заявку на борьбу за чемпионство.

Для ЦСКА результат этого матча – серьезный удар по репутации и самолюбию. Но я полностью уверен, что они преодолеют эти трудности и будут дальше бороться за чемпионство», – сказал Газзаев.