Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Болею, чтобы их не поймали»: Черданцев – о дерзком ограблении Лувра

«Болею, чтобы их не поймали»: Черданцев – о дерзком ограблении Лувра

Сегодня, 16:53
7

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на ограбление Лувра.

«Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Еще и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться. Прям болею за них, чтобы не поймали», – написал Черданцев.

  • При ограблении парижского Лувра были украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.
  • Воры похитили 9 предметов с витрин «Наполеон» и «Французские монархи». Среди них оказались ожерелье, брошь, диадема и другие вещи. Корону супруги Наполеона III императрицы Евгении позже нашли сломанной недалеко от музея.
  • На ограбление преступникам понадобилось всего 7 минут, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Еще по теме:
Черданцев исключил «Динамо» из числа претендентов на чемпионство 9
Черданцев объяснил, почему «Спартак» не уволил Станковича 9
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти 1
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Франция. Лига 1 Черданцев Георгий
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1760882176
Готовый сюжет для комедийно-криминального французского фильма, которые у них получаются недурно.
Ответить
САДЫЧОК
1760882337
Чердак идиот!
Ответить
Pobedkin
1760886628
Черданцев за криминал.Ждем когда ограбят его дом. А он такой---"Какие же крутые чуваки грохнули мой дом.Прям болею за них, чтобы не поймали"
Ответить
NewLife
1760887544
Болей сильней, чтобы сдохнуть всем на радость.
Ответить
Чилим.
1760890461
У чердака крыша течет конкретно.
Ответить
DeStar
1760891903
мда ,каким кретином нужно быть чтобы такое говорить, как минимум на публику)
Ответить
Главные новости
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
20:29
Талалаев прокомментировал 3:0 «Балтики» против «Рубина»
19:58
1
Губерниев оскорбил Станковича двумя словами
19:27
6
Определилась новая команда Станковича
19:18
5
Известен день, когда «Спартак» поменяет Станковича на Гарсию Пласу
19:11
7
РПЛ. «Балтика» не пощадила «Рубин» (3:0) в Казани, Даку не реализовал пенальти
18:58
16
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль
18:17
8
«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта
18:09
5
Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»
18:01
1
Семак прокомментировал разгром «Сочи»
17:19
12
Все новости
Все новости
«Болею, чтобы их не поймали»: Черданцев – о дерзком ограблении Лувра
16:53
7
Сафонов хочет как можно быстрее покинуть «ПСЖ»
10:28
6
Зидан собрал идеального футболиста, ни разу не упомянув Месси
Вчера, 14:45
Чемпион мира призвал «ПСЖ» вернуть Сафонова в ворота
Вчера, 12:13
«ПСЖ» рассчитывает избавиться от Сафонова зимой
Вчера, 09:31
7
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 11-й матч подряд
17 октября
Лига 1. «ПСЖ» ушел с 1:3 против «Страсбура» (3:3), у братьев Дуэ по ассисту
17 октября
1
Мусаев объяснил, как Сафонов помог «ПСЖ» выиграть требл
17 октября
2
Одноклубник Головина купит всем игрокам «Монако» iPhone 16 Pro Max
17 октября
2
Сафонов: «Во Франции неправильный шансон»
17 октября
8
Определен лучший игрок 2025 года в Азии
17 октября
1
Сафонов готов уйти из «ПСЖ»: подробности
16 октября
13
Губерниев поддержал Сафонова: «Это вызывает уважение»
16 октября
В «ПСЖ» раздражены словами Сафонова, сказанными в России
16 октября
3
Стало известно, когда травмированный Головин вернется на поле
15 октября
В «ПСЖ» отшили окружение Дембеле, выигравшего «Золотой мяч»
15 октября
Список финалистов премии Golden Boy
15 октября
2
Во Франции назвали российского тренера, который мог бы возглавить «ПСЖ»
15 октября
4
ФотоПогба встретился с Хабибом и задушил российского бойца
14 октября
1
Зидан высказался о возвращении к работе
12 октября
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
11 октября
Гризманн определил лучшего игрока в истории
11 октября
«Меня не совсем устраивает»: Сафонов – о ситуации в «ПСЖ»
11 октября
6
Сафонов заявил, что не хочет возвращаться в Россию
11 октября
11
«Монако» Головина уволил Адольфа Хюттера
10 октября
2
Сафонов ответил на вопрос, кто сильнее – он или Доннарумма
10 октября
3
Transfermarkt изменил стоимость Сафонова
10 октября
6
Стало известно, когда Головин вернется в состав «Монако»
10 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 