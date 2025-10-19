«Болею, чтобы их не поймали»: Черданцев – о дерзком ограблении Лувра

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на ограбление Лувра.

«Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Еще и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться. Прям болею за них, чтобы не поймали», – написал Черданцев.