«Болею, чтобы их не поймали»: Черданцев – о дерзком ограблении Лувра

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на ограбление Лувра.
«Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Еще и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться. Прям болею за них, чтобы не поймали», – написал Черданцев.
- При ограблении парижского Лувра были украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.
- Воры похитили 9 предметов с витрин «Наполеон» и «Французские монархи». Среди них оказались ожерелье, брошь, диадема и другие вещи. Корону супруги Наполеона III императрицы Евгении позже нашли сломанной недалеко от музея.
- На ограбление преступникам понадобилось всего 7 минут, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева