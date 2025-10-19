«Что здесь такого, я и сам пробовал так бить»: Мостовой – о космическом голе Воробьева

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал гол форварда «Локо» Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА (3:0).

Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.

«Локо» вышел на 1-е место.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.

«Могу сразу сказать, что Воробьeв делал удар в сторону ворот, в сторону штрафной площади. Это однозначно. Если кто-то будет говорить, что он хотел туда ударить – не верьте этому. Было видно, когда он бежал за мячом, у него была задача, чтобы этот мяч не ушeл. Когда он его догнал, понимал, что нужно быстрее его доставить в штрафную. Воробьeв с прямого подъeма, ударил с силой. Мяч летел с вращением и немножко свалился. Такое бывает. Здорово, получилось шикарно!

Конечно, в футболе я такое видел много раз. Я и сам на тренировках пробовал так бить. Что здесь такого? Просто получилось, что это случилось в игре. Надо Воробьeва спросить, но я не поверю, что он увидел ворота и хотел ударить. Торопа нужно винить. Выбей мяч в одно касание – и всe! Он ещe и попал в Воробьeва. Тот пробежал 30 метров до мяча и умудрился ударить. Это урок Торопу на будущее», – сказал Мостовой.