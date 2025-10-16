Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов раскрыл подробности своего возвращения в московский клуб.

– Как вообще возникла ваша история с возвращением в «Торпедо»?

– Получил приглашение, как и любой тренер. Потому и решил вернуться. Это один из самых больших вызовов в моей карьере, потому я его принял.

Ранее были в других клубах задачи быть на первом месте, бороться за еврокубки, либо построить все с нуля. Тут такая же задача – построить.

– Кто вам позвонил? От кого вы получили приглашение?

– [Совладелец «Торпедо»] Николай Сторожук пригласил.