Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»

Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»

Сегодня, 20:41

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов раскрыл подробности своего возвращения в московский клуб.

– Как вообще возникла ваша история с возвращением в «Торпедо»?

– Получил приглашение, как и любой тренер. Потому и решил вернуться. Это один из самых больших вызовов в моей карьере, потому я его принял.

Ранее были в других клубах задачи быть на первом месте, бороться за еврокубки, либо построить все с нуля. Тут такая же задача – построить.

– Кто вам позвонил? От кого вы получили приглашение?

– [Совладелец «Торпедо»] Николай Сторожук пригласил.

  • Кононов сменил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.
  • «Торпедо» в августе уволило тренера, а через два месяца вернуло его.

Еще по теме:
«Торпедо» крупно выиграло в первом матче после возвращения Кононова
Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо» 2
Корнеев одним словом отреагировал на возвращение Кононова в «Торпедо» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Россия. Кубок Торпедо Кононов Олег
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
22:33
Известны все четвертьфиналисты Пути регионов Кубка России
22:22
Аршавин подвел итоги конфликта Сперцяна и Ндонга
22:10
1
19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время матча
21:57
Ташуев раскритиковал «Спартак»: «Я в шоке, если честно, что это такое?»
21:35
6
Стал известен бюджет «Торпедо» на сезон
21:21
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes
21:09
10
Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»
20:41
Ловчев одним словом описал состав «Спартака»
20:32
4
Сафонов готов уйти из «ПСЖ»: подробности
20:16
10
Все новости
Все новости
Стал известен бюджет «Торпедо» на сезон
21:21
1
Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»
20:41
Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»
18:18
2
Радимов определил московский клуб, где творится бардак – это не «Спартак»
11:16
5
Назван самый футбольный город России
10:40
8
Корнеев одним словом отреагировал на возвращение Кононова в «Торпедо»
09:42
3
Кержаков предложил себя клубам Первой лиги
08:45
Семин предложил изменить регламент из-за «Торпедо»
01:10
Парфенов впервые высказался об увольнении из «Торпедо»
Вчера, 21:47
1
Мостовой – о Кононове: «Я вообще не знаю такого тренера»
Вчера, 19:00
2
Канчельскис эмоционально отреагировал на происходящее в «Торпедо»
Вчера, 17:54
1
Реакция Мостового на возвращение Кононова в «Торпедо» через два месяца после увольнения
Вчера, 15:58
1
«Светлая память великому клубу»: Губерниев отреагировал на ситуацию в «Торпедо»
Вчера, 13:28
3
Фото«Торпедо» объявило об увольнении Парфенова спустя месяц работы
Вчера, 11:12
6
В московском клубе уволили весь менеджмент
14 октября
3
«Торпедо» с экс-спартаковцем во главе опустилось на последнее место
11 октября
Видео«Чайка» Комбарова забила в свои ворота после того как вратарь отразил удар с пенальти
11 октября
В Первой лиге сменился лидер
11 октября
3
«Уфа» провела в аэропорту ночь перед матчем Первой лиги
11 октября
Фото«КАМАЗ» назначил нового тренера вместо ушедшего в «Оренбург» Ахметзянова
10 октября
Экс-нападающий «Динамо» возглавит клуб Первой лиги
10 октября
Раскрыта причина несостоявшегося перехода Погба в «Торпедо»
8 октября
4
Клуб Евсеева оказался на грани банкротства
7 октября
1
Совладелец «Торпедо» признался в подкупе судей
7 октября
1
«Факел» объявил об изменениях в тренерском штабе
3 октября
1
Григорий Иванов объяснил, почему в Первой лиге нет ВАР
2 октября
1
Совладелец «Торпедо» вышел из СИЗО
2 октября
2
Раскрыта зарплата Василенко в «Факеле»
1 октября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 