Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов раскрыл подробности своего возвращения в московский клуб.
– Как вообще возникла ваша история с возвращением в «Торпедо»?
– Получил приглашение, как и любой тренер. Потому и решил вернуться. Это один из самых больших вызовов в моей карьере, потому я его принял.
Ранее были в других клубах задачи быть на первом месте, бороться за еврокубки, либо построить все с нуля. Тут такая же задача – построить.
– Кто вам позвонил? От кого вы получили приглашение?
– [Совладелец «Торпедо»] Николай Сторожук пригласил.
- Кононов сменил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.
- «Торпедо» в августе уволило тренера, а через два месяца вернуло его.
Источник: «Матч ТВ»