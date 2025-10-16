«Торпедо» крупно выиграло в первом матче после возвращения Кононова

«Торпедо» и «Факел» преодолели 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России.
Московская команда в первом матче после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера разгромила «Велес» – 3:0.
Воронежцы дома были сильнее «Урала» – 1:0. Победный гол в активе Нури Абдокова.
Россия. Кубок. 5 раунд
Факел - Урал - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Н. Абдоков, 51.
Торпедо - Велес - 3:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Галоян, 7 (с пенальти); 2:0 - Д. Бакич, 45+2; 3:0 - А. Орехов, 67.
Источник: «Бомбардир»