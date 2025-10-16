Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» крупно выиграло в первом матче после возвращения Кононова

Сегодня, 19:30

«Торпедо» и «Факел» преодолели 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России.

Московская команда в первом матче после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера разгромила «Велес» – 3:0.

Воронежцы дома были сильнее «Урала» – 1:0. Победный гол в активе Нури Абдокова.

Россия. Кубок. 5 раунд
Факел - Урал - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Н. Абдоков, 51.
Таблица турнира Календарь турнира
Торпедо - Велес - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Галоян, 7 (с пенальти); 2:0 - Д. Бакич, 45+2; 3:0 - А. Орехов, 67.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Велес Торпедо Факел Урал Кононов Олег
