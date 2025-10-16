Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»

Олег Кононов высказался о повторном назначении на пост главного тренера «Торпедо».

Кононов сменил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.

«Торпедо» в августе уволило тренера, а через два месяца вернуло его.

– Почему приняли решение вернуться в «Торпедо»?

– Потому что это вызов, большая мотивация, этот тот клуб, к которому сейчас у меня лежит очень серьезная симпатия.

Здесь очень серьезные цели, лично для меня всегда нужен вызов. Я его принял. В вынужденную паузу все матчи клуба смотрел.

– Что сделали с момента назначения?

– Что можно сделать за день? Немногое. Определенную работу провели.