Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»

Олег Кононов высказался о повторном назначении на пост главного тренера «Торпедо».
- Кононов сменил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.
- «Торпедо» в августе уволило тренера, а через два месяца вернуло его.
– Почему приняли решение вернуться в «Торпедо»?
– Потому что это вызов, большая мотивация, этот тот клуб, к которому сейчас у меня лежит очень серьезная симпатия.
Здесь очень серьезные цели, лично для меня всегда нужен вызов. Я его принял. В вынужденную паузу все матчи клуба смотрел.
– Что сделали с момента назначения?
– Что можно сделать за день? Немногое. Определенную работу провели.
- «Торпедо» занимает последнее место в PARI Первой лиге после 14 туров.
Источник: «Матч ТВ»