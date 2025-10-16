Введите ваш ник на сайте
Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»

Сегодня, 18:18

Олег Кононов высказался о повторном назначении на пост главного тренера «Торпедо».

  • Кононов сменил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.
  • «Торпедо» в августе уволило тренера, а через два месяца вернуло его.

– Почему приняли решение вернуться в «Торпедо»?

– Потому что это вызов, большая мотивация, этот тот клуб, к которому сейчас у меня лежит очень серьезная симпатия.

Здесь очень серьезные цели, лично для меня всегда нужен вызов. Я его принял. В вынужденную паузу все матчи клуба смотрел.

– Что сделали с момента назначения?

– Что можно сделать за день? Немногое. Определенную работу провели.

  • «Торпедо» занимает последнее место в PARI Первой лиге после 14 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Кононов Олег
