Аленичев дал совет «Спартаку», что делать со Станковичем

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о фигуре главного тренера команды Деяна Станковича.

«Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии.

Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой», – сказал Аленичев.