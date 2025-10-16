Аленичев дал совет «Спартаку», что делать со Станковичем

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о фигуре главного тренера команды Деяна Станковича.
«Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии.
Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой», – сказал Аленичев.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
- Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
- 18 октября «Спартак» в 12-м туре примет «Ростов».
Источник: ТАСС