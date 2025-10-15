Введите ваш ник на сайте
Станкович объяснил, почему кричит на российских судей

Сегодня, 21:21
14

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему так эмоционально реагирует на судейские решения в РПЛ.

«У меня нулевая терпимость к несправедливости, поэтому я реагирую. Могу понять, если ошибка против моей команды допущена один раз, но если она повторяется, мне молчать?

Я читал заявление [главы комитета судей] Милорада Мажича, что каждый должен заниматься своей работой. И я полностью с этим согласен, но есть нюансы.

После судейских ошибок против «Спартака» я и мои помощники потеряют работу, десять семей потеряют доход, мы пострадаем.

В его случае можно решить проблему гораздо проще – заменить отдельного арбитра и двигаться дальше», – заявил Станкович.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.

Источник: Kurir
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константин-Шапкин-google
1760553880
Прав на 100%
Ответить
Pobedkin
1760554198
Станкович не привык к продажным российским судьям.
Ответить
Айболид
1760555495
Я буду кричать, а вы будете отвечать? Согласен! (с)
Ответить
NewLife
1760556951
Благодаря Газпрому, в нашем футболе существует порочная ситуация, когда владельцы одного из клубов руководят всем футболом, то есть налицо недопустимый в цивилизованном обществе конфликт интересов, который ведет к ангажированности судей. Судьба судей зависит от тех же самых владельцев одного из клубов. С этой несправедливостью не может быть честного футбола и Станковича можно понять.
Ответить
ySS
1760558779
Самое удобное для всех тренеров прикрывать свои ошибки судейскими.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1760559234
Хитрованский план свина) спекулянт
Ответить
