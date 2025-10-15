Станкович объяснил, почему кричит на российских судей

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему так эмоционально реагирует на судейские решения в РПЛ.

«У меня нулевая терпимость к несправедливости, поэтому я реагирую. Могу понять, если ошибка против моей команды допущена один раз, но если она повторяется, мне молчать?

Я читал заявление [главы комитета судей] Милорада Мажича, что каждый должен заниматься своей работой. И я полностью с этим согласен, но есть нюансы.

После судейских ошибок против «Спартака» я и мои помощники потеряют работу, десять семей потеряют доход, мы пострадаем.

В его случае можно решить проблему гораздо проще – заменить отдельного арбитра и двигаться дальше», – заявил Станкович.