Мостовой – о Кононове: «Я вообще не знаю такого тренера»

Александр Мостовой критически высказался о повторном назначении Олега Кононова в «Торпедо».

Московский клуб вернул тренера, уволенного ровно два месяца назад.

Кононов сменил Дмитрия Парфенова, который продержался в «Торпедо» 32 дня.

«Я вообще не знаю тренера Кононова. Его работа в «Спартаке»? «Спартак» кто только не тренировал, «Спартак» тренировали даже люди, которые в футбол не играли.

Я в нашем футболе кого только уже не видел, скоро уже бухгалтеры будут главными тренерами (смеется).

У нас уже аналитики, которым по 20 лет, становятся главными тренерами. Это вообще просто безобразие, беспредел, который творится в нашем футболе.

Кононов был в «Спартаке» и уже был в «Торпедо». А почему его раньше убрали, вот этот вопрос надо задавать. И зачем его сейчас брать. Почему он согласился?

Но кушать же все хотят, поэтому все и идут в футбол. Потому что в футболе можно за месяц заработать больше, чем за десять лет жизни», – заявил Мостовой.