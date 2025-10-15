Реакция Мостового на возвращение Кононова в «Торпедо» через два месяца после увольнения

Александр Мостовой высказался о неожиданном назначении Олега Кононова в «Торпедо».

Московский клуб вернул тренера, уволенного ровно два месяца назад.

Кононов сменил Дмитрия Парфенова, который продержался в «Торпедо» 32 дня.

«Все произошло так, как всегда и бывает в нашем российском футболе – без объяснения причин. И уже лишний раз ничему не удивляешься.

Ну зачем, условно говоря, по сто раз сначала все делать в одну сторону, а потом в обратную? Мы же уже видели, когда по 10 человек то убирали из одного клуба, а потом снова назначали.

Такое происходит и в других командах, не только в «Торпедо». А в чем причина увольнения одних и назначения других, никто не говорит.

Значит, кто-то с кем-то поссорился, как это часто бывает. И к тому же «Торпедо» недавно крупно проиграло «Черноморцу» [1:4]. Наверняка после этого произошел какой-то разговор на повышенных тонах.

Проблемы очень часто возникают из-за того, что сейчас есть очень много нефутбольных людей в футбольных командах. А им многого не понять», – заявил Мостовой.