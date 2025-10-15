Введите ваш ник на сайте
У Станковича возник вопрос к руководству «Спартака»

Сегодня, 15:00
7

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович удивлен частой смене тренеров в московской команде.

– Вы оставили свой след в «Спартаке», не так ли? Даже те, кто постоянно вас критикует, этого не отрицают.

– В «Спартаке» я сделал много хорошего, если говорить откровенно. Конечно, это не означает, что мои заслуги гарантируют мне место в клубе вне зависимости от результатов. Но факт остается фактом.

Взгляните сами: «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Совпадение? Проблема всегда была в тренерах? Думаю, руководство осознало, что в какой-то момент этот тренд нужно изменить – что какому-то тренеру нужно дать настоящее доверие.

  • Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
  • В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.

Экс-тренер «Факела»: «Я на 100% готов заменить Станковича в «Спартаке» 1
Станкович: «Меня точно не уволят из «Спартака»
Станкович назвал единственную причину, почему его не любят в России
Источник: Kurir
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1760530173
доверие да но не в этом случае
Ответить
Skull_Boy
1760530380
Деян у этого руководства совсем нет мозгов и на вряд когда появятся, если на пост ГД приглашают черта, который как раз и не смыслит ничего в данной работе
Ответить
Spartak_forv@
1760530927
Понятно,что проблема не только в тренерах.Но пока за всё это время,Станковичу можно сказать спасибо за прогресс Умярова (хотя хрен знает,насколько он в этом поучаствовал).В остальном вроде похвастаться особо нечем.Ну а постоянные метания со схемой и составом-это уже мем.Нашел себе отмазку,тренеры видите ли меняются часто в Спартаке
Ответить
NewLife
1760531321
Не надо делать хорошую мину при плохой игре. То что Спартак не может найти хорошего тренера: субъективно - идиотизм руководства и объективно - отношение к России иностранных тренеров и отсутствие хороших российских.
Ответить
...уефан
1760531464
...лично моё доверие не прекратилось бы, даже несмотря на экзальтированность Станковича и даже турнирное положение команды, если бы не одно НО... Уж, слишком заметны, даже не специалистам, но и специалистам в том числе, с периодичностью постоянно повторяющиеся ошибки с выбором стартового состава, перемещения игроков с наиболее выигрышных для команды позиций, смена игровых и тактических схем, когда она не требуется под определённого соперника с его задачами и тактикой на игру с нами...
Ответить
Cleaner
1760536074
Дайте ПСИХУ заработать! Вот о чем сказал Станкович, если перевести его речь на понятный всем язык.)))
Ответить
  • Читайте нас: 