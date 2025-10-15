У Станковича возник вопрос к руководству «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович удивлен частой смене тренеров в московской команде.

– Вы оставили свой след в «Спартаке», не так ли? Даже те, кто постоянно вас критикует, этого не отрицают.

– В «Спартаке» я сделал много хорошего, если говорить откровенно. Конечно, это не означает, что мои заслуги гарантируют мне место в клубе вне зависимости от результатов. Но факт остается фактом.

Взгляните сами: «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Совпадение? Проблема всегда была в тренерах? Думаю, руководство осознало, что в какой-то момент этот тренд нужно изменить – что какому-то тренеру нужно дать настоящее доверие.