У Станковича возник вопрос к руководству «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович удивлен частой смене тренеров в московской команде.
– Вы оставили свой след в «Спартаке», не так ли? Даже те, кто постоянно вас критикует, этого не отрицают.
– В «Спартаке» я сделал много хорошего, если говорить откровенно. Конечно, это не означает, что мои заслуги гарантируют мне место в клубе вне зависимости от результатов. Но факт остается фактом.
Взгляните сами: «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Совпадение? Проблема всегда была в тренерах? Думаю, руководство осознало, что в какой-то момент этот тренд нужно изменить – что какому-то тренеру нужно дать настоящее доверие.
- Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
- В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.
Источник: Kurir