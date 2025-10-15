Станкович: «Меня точно не уволят из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможном увольнении из клуба.

Ранее сообщалось, что руководство собиралось отправить в отставку сербского специалиста, но не смогло найти ему замену. У клуба есть ряд кандидатур.

– Ваше увольнение постоянно обсуждается в российских СМИ. Почему?

– То же самое может случиться с Кристианом Киву в «Интере», Игором Тудором, Симоне Индзаги… Это нормально. Проблема лишь в том, что анонимные люди говорят о моем увольнении в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Я люблю говорить, что они «ничьи». И если бы я боялся воробьев, то носил бы рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Вы знаете, у кого есть и нож, и торт. Но, честно говоря, я тоже не против увольнения. Я сказал об этом руководству клуба четко и громко.