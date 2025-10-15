Введите ваш ник на сайте
Станкович: «Меня точно не уволят из «Спартака»

Сегодня, 14:51
5

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможном увольнении из клуба.

Ранее сообщалось, что руководство собиралось отправить в отставку сербского специалиста, но не смогло найти ему замену. У клуба есть ряд кандидатур.

– Ваше увольнение постоянно обсуждается в российских СМИ. Почему?

– То же самое может случиться с Кристианом Киву в «Интере», Игором Тудором, Симоне Индзаги… Это нормально. Проблема лишь в том, что анонимные люди говорят о моем увольнении в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Я люблю говорить, что они «ничьи». И если бы я боялся воробьев, то носил бы рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Вы знаете, у кого есть и нож, и торт. Но, честно говоря, я тоже не против увольнения. Я сказал об этом руководству клуба четко и громко.

  • Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
  • В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.

Источник: Kurir
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1760531140
Если будешь болтаться на 6-ом месте, то точно уволят в зимней паузе.
Ответить
Cleaner
1760531357
Станкович, тебя не уволят из Спартака только в одном случае - если ты сам подашь прошение об отставке. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
timon2401
1760532573
Так увольняйся, если не против… Мало того что игру команды последний год наладить не может, так еще и лицемер… Хотел бы уйти — ушел, а не ждал бы «неустойку».
Ответить
АлексМак
1760534127
всегда показывает себя самоуверенным наглецом
Ответить
ПалкоВводецъ007
1760534790
Сидит псих до последнего, в ожидании неустойки. Гыгыгы
Ответить
