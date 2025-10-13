Зидан объяснил, почему закончил карьеру в 34 года

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан рассказал о причинах раннего завершения профессиональной карьеры.

«Это был мой выбор. Мне больше не нравились выездные матчи и гостиницы. Даже играя дома, я жил в отелях.

Я остановился в 34 года именно из-за этого. Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но тренировочные сборы давались мне очень тяжело», – признался Зидан.