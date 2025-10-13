Введите ваш ник на сайте
Зидан объяснил, почему закончил карьеру в 34 года

Сегодня, 19:19
1

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан рассказал о причинах раннего завершения профессиональной карьеры.

«Это был мой выбор. Мне больше не нравились выездные матчи и гостиницы. Даже играя дома, я жил в отелях.

Я остановился в 34 года именно из-за этого. Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но тренировочные сборы давались мне очень тяжело», – признался Зидан.

  • Последним матчем в карьере француза стал проигранный финал ЧМ-2006.
  • На клубном уровне он выступал за «Реал», «Ювентус», «Бордо», «Канн».

Зидан: «Есть один футболист, который меня впечатляет» 1
Зидан назвал сильнейшую команду в истории футбола 4
Зидан высказался о возвращении к работе
Источник: La Gazzetta dello Sport
Испания. Примера Реал Франция Зидан Зинедин
Комментарии (1)
FFR
1760377178
Зидан достойный мужик и ушел достойно.
18+
