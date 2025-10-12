Кутепов оценил результаты «Спартака» в этом сезоне

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

«В таблице большая плотность, думаю, «Спартак» исправит ситуацию. Деян тоже человек, его можно понять.

Нужно учитывать, что это «Спартак», где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат сталкивается из общих действий. Дай бог, чтобы «Спартак» исправил ситуацию», – сказал Кутепов.