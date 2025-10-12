Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Головской вынес печальный вердикт «Спартаку»

Сегодня, 16:14
8

Бывший спартаковец Константин Головской прокомментировал ситуацию в клубе.

«Честно говоря, современный «Спартак» потерял спартаковский стиль. Чем славился «Спартак»? И почему он являлся народной командой? За счeт своего стиля: короткий и средний пас, забегания и стенки. К сожалению, всe это пропало.

Говорят, что в современном футболе такой стиль не пройдeт. Пройдeт! Посмотрите на «Барселону» и «Манчестер Сити», у которых это всe проходит. Нужен определeнный подбор футболистов и тренировочный процесс, который сейчас не совсем соответствуют стилю «Спартака», – сказал Головской.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Отставание от 1-го места – 6 очков.
  • В ближайшем туре москвичи примут «Ростов» (18 октября).

Еще по теме:
В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня 1
Ребров высказался о возвращении Глушакова в «Спартак» 2
«Он не ошибается»: Кафанов – об игре спартаковца Максименко 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1760275262
Шеф ,всё пропало !
Ответить
VVM1964
1760275553
А где "печальный вердикт" ?...
Ответить
...уефан
1760275929
...давненько Костика не слышно было и сразу с козырей зашёл. Хотя, с каких нахрен козырей, давно пересдача была...
Ответить
NewLife
1760276570
Еще только стилиста не хватало)
Ответить
erybov1965
1760277960
Чтобы играть так, как ранее, очень много надо работать и иметь стабильность в составе, тренерском штабе и в руководстве клуба. И оценивать работу всех функционеров в клубе надо по спортивному результату. А то одни отвечают за финансовый результат, а другие — за спортивный, и между собой никак не могут договориться.
Ответить
Desma
1760277966
"короткий и средний пас, забегания и стенки" Это не стиль, а обычный дворовый дыр-дыр. Согласен с Костей. Так играла Барса времён Месси. В МанСити были его позывы.
Ответить
send.ipi-sms
1760278116
«Спартак» потерял спартаковский стиль. Чем славился «Спартак»? И почему он являлся народной командой? За счeт своего стиля: короткий и средний пас, забегания и стенки. К сожалению, всe это пропало.========== Этому поцу кто нибудь сказал что это не стиль, это тактика. А тактику любая команда меняет когда надо. Смотря с кем играет.
Ответить
Главные новости
Ибрагович назвал игрока, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Дембеле
17:08
Зидан высказался о возвращении к работе
16:34
ФотоСлуцкий встретился с Федерером
16:21
Головской вынес печальный вердикт «Спартаку»
16:14
8
В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня
16:02
1
В Сербии одобрили назначение Станковича на пост главного тренера сборной
15:25
3
«Зенит» победил в тренировочной игре (6:2), у Соболева дубль
14:47
5
Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко»
14:20
4
Еще 4 европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
14:01
2
«Барселона» приняла важное решение по 37-летнему Левандовскому
13:44
1
Все новости
Все новости
Мостовой – о скором отъезде Батракова в Европу: «Играл бы Алексей в ЛЧ – стоил бы миллионов 50»
17:07
Бубнов поделился впечатлениями от игры против Марадоны
16:50
Ребров высказался о возвращении Глушакова в «Спартак»
15:52
2
«Он не ошибается»: Кафанов – об игре спартаковца Максименко
15:44
4
Глушенков: «Сборная России готова бороться с Францией, Англией, Испанией»
15:33
1
Команда Генича проиграла «Балтике» (0:5)
15:03
3
«Зенит» победил в тренировочной игре (6:2), у Соболева дубль
14:47
5
Галдамес из «Крыльев Советов»: «Какой дерьмовый год»
14:35
2
Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко»
14:20
4
Еще 4 европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
14:01
2
Подсчитана среднегодовая зарплата игроков РПЛ
13:30
22
Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль»
13:15
2
Семин «напихал» Сычеву за игру в прощальном матче Глушакова
13:03
Реакция Григоряна на уход Глушакова
13:00
2
Фигурист Плющенко дал конкретный совет Батракову, что делать дальше
12:45
1
Экс-врач «Спартака» Лю призвал уволить Станковича
12:40
18
«Мозолю глаза, столько не живут!»: Симонян – о 99-летии
12:22
4
Виктор Гусев ответил Габулову на его слова про Карпина
12:15
Ребров охарактеризовал Глушакова тремя словами
12:12
2
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил потенциального участника ЧМ-2026 (3:0)
12:04
Смолов прояснил ситуацию с завершением карьеры
12:00
6
Аршавин ответил на вопрос о конфликте с Глушенковым
11:55
4
Кутепов отказался рассказывать истории о чемпионском «Спартаке»: «Пока нельзя – может, лет через 10»
11:54
4
Ваноли готов заменить Станковича в «Спартаке»
11:45
15
99-летний Симонян раскрыл секрет долголетия
11:37
1
Сычев подвел итог карьеры Глушакова: «Все памятные истории связаны с баней»
11:20
2
Несколько клубов РПЛ ведут переговоры с Ташуевым
11:04
4
«Спартак» поздравил своего лучшего бомбардира с 99-летием
10:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 