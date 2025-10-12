Головской вынес печальный вердикт «Спартаку»

Бывший спартаковец Константин Головской прокомментировал ситуацию в клубе.

«Честно говоря, современный «Спартак» потерял спартаковский стиль. Чем славился «Спартак»? И почему он являлся народной командой? За счeт своего стиля: короткий и средний пас, забегания и стенки. К сожалению, всe это пропало.

Говорят, что в современном футболе такой стиль не пройдeт. Пройдeт! Посмотрите на «Барселону» и «Манчестер Сити», у которых это всe проходит. Нужен определeнный подбор футболистов и тренировочный процесс, который сейчас не совсем соответствуют стилю «Спартака», – сказал Головской.