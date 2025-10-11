Мостовой предложил себя «Спартаку»: «Такого опыта, как у меня, у многих не было и не будет»

Бывший спартаковец Александр Мостовой готов помогать новому генеральному директору клуба Сергею Некрасову.

«Мы поддерживаем связь с Сергеем. Могу ли я стать советником гендиректора «Спартака»? Хотелось бы. Это было бы одним из самых правильных решений.

Не обязательно советником. Много должностей в футболе. Но такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Думаю, я бы пригодился в любой роли», – сказал Мостовой.