  • Мостовой предложил себя «Спартаку»: «Такого опыта, как у меня, у многих не было и не будет»

Мостовой предложил себя «Спартаку»: «Такого опыта, как у меня, у многих не было и не будет»

Сегодня, 10:20
5

Бывший спартаковец Александр Мостовой готов помогать новому генеральному директору клуба Сергею Некрасову.

«Мы поддерживаем связь с Сергеем. Могу ли я стать советником гендиректора «Спартака»? Хотелось бы. Это было бы одним из самых правильных решений.

Не обязательно советником. Много должностей в футболе. Но такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Думаю, я бы пригодился в любой роли», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
  • В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
  • Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1760168112
Клоун
Ответить
алдан2014
1760171256
Ну возьмите Саню! Хоть кем нибудь. Имейте совесть,человек из кожи вылез себя предлагать. Пусть уже поработает. А то только свистит получается
Ответить
oyabun
1760172151
Нет, Александр, на такие хлебные должности только своих нужных людей назначают. Там люди за сезон себя на всю жизнь обеспечивают.
Ответить
Cleaner
1760172811
Мостовой, у тебя протечка крыши. Корона на мозг давит. Потому никуда тебя не возьмут. И язык ты за зубами держать не умеешь. Кому нужен такой ненадежный и болтливый человек в клубе?
Ответить
slavа0508
1760173697
Балабол ты Саша опытный . этого у тебя не отнять ...
Ответить
