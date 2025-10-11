Мостовой предложил себя «Спартаку»: «Такого опыта, как у меня, у многих не было и не будет»

Бывший спартаковец Александр Мостовой готов помогать новому генеральному директору клуба Сергею Некрасову.
«Мы поддерживаем связь с Сергеем. Могу ли я стать советником гендиректора «Спартака»? Хотелось бы. Это было бы одним из самых правильных решений.
Не обязательно советником. Много должностей в футболе. Но такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Думаю, я бы пригодился в любой роли», – сказал Мостовой.
- «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
- В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
- Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
Источник: «Спорт-Экспресс»