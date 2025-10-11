Умяров описал Карпина двумя словами

Новичок сборной России Наиль Умяров прокомментировал дебют за команду.
- Спартаковец вышел на замену в товарищеском матче с Ираном (2:1).
- Это 1-й вызов Умярова в команду.
- 14 октября Россия примет в Москве Боливию.
– Эмоции отличные. Долго этого ждал, рад дебютировать в сборной. Надеюсь, буду держать уровень.
– Как прошла беседа с Валерием Карпиным?
– Объяснил моменты, которые нужны для опорника. В сборной они отличаются, более специфические.
– Впечатления от Карпина?
– Валерий Георгиевич – хороший человек.
Источник: «Матч ТВ»