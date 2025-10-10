В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на новость о продаже клуба

Источники в «Манчестер Юнайтед» опровергли заявления саудовского спортивного деятеля Турки Алалшиха о том, что клуб находится на продвинутой стадии переговоров о продаже новому инвестору. Они заявили, что его утверждения ложны.

Ранее саудовец написал в социальной сети X: «Лучшая новость, которую я услышал сегодня, – это то, что «Манчестер Юнайтед» находится на продвинутой стадии сделки по завершению продаже новому инвестору. Надеюсь, он окажется лучше предыдущих владельцев»

Позднее Алалших заявил, что он не является «новым инвестором», добавив: «Они также не из моей страны».

Ожидается, что в ближайшие недели между «Манчестер Юнайтед» и властями Саудовской Аравии пройдут переговоры о возможности проведения в этой стране товарищеского матча в середине сезона. Английский клуб хочет заработать, чтобы компенсировать неучастие в еврокубках.