Умяров рассказал о личной драме, которая случилась с ним во время матча Россия – Нидерланды на Евро-2008

Полузащитник сборной России Наиль Умяров рассказал, что не досмотрел матч с Нидерландами на Евро-2008 (3:1).

– Кто из сборной России был твоим кумиром?

– Первый матч, который я посмотрел, когда мне было восемь лет, был Россия – Голландия. На Евро-2008. В дополнительное время у меня выключился свет, не знал, как закончилась встреча. Но потом... Та сборная была первой командой, за которую я начал болеть, а ее футболисты – кумирами.