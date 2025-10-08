Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой

Таймаз Хархаров, агент вингера ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о возможном трансфере игрока в европейский клуб.

По данным журналиста Ивана Карпова, за футболистом следят «Рома», «Атлетико» и «Бенфика».

«Интерес этих клубов известен. Но конкретно про клубы говорить неэтично с моей стороны. Футбольные люди понимают, что за Глебовым, Кисляком и Батраковым следят все большие клубы. Я много с кем общаюсь и контактирую, интерес есть.

Я мечтаю об этом и очень хочу, чтобы Глебов уехал. Уехать зимой? Маловероятно. Для этого надо, чтобы было предложение из топ-чемпионата с приличными деньгами», – сказал Хархаров.