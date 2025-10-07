Червиченко объяснил приглашение Хави в «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о попытке московского клуба назначить Хави на пост главного тренера.

45-летний испанец отказался работать в России.

«Да кто его знает… Ну есть одна пословица, она максимально некультурная. Но попробую переиначить: «Деньги есть – они их тратят».

Наверное, история с Хави всe-таки поинтереснее, чем со Станковичем. Всe может быть – они феерят, пылят. Нужно как-то оправдывать огромное количество потраченных денег», – заявил Червиченко.