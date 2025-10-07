Червиченко объяснил приглашение Хави в «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о попытке московского клуба назначить Хави на пост главного тренера.
45-летний испанец отказался работать в России.
«Да кто его знает… Ну есть одна пословица, она максимально некультурная. Но попробую переиначить: «Деньги есть – они их тратят».
Наверное, история с Хави всe-таки поинтереснее, чем со Станковичем. Всe может быть – они феерят, пылят. Нужно как-то оправдывать огромное количество потраченных денег», – заявил Червиченко.
- Спартаковцы ищут замену для Деяна Станковича.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
- Хави в 2024 году покинул «Барселону» и с тех пор остается без клуба.
Источник: «Евро-футбол»