Стало известно, почему Мовсесьяна не назначили в «Спартак» летом

«Спартак» рассматривал назначение бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна с 22 июля этого года.

По задумке руководства красно-белых нынешний спортивный директор клуба Франсис Кахигао должен был ориентироваться на международный рынок, а российский специалист занялся бы внутренним. Вероятно, испанцу не понравилась идея руководства «Спартака», из-за чего еe обсуждение приостановилось.