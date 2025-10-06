Стало известно, почему Мовсесьяна не назначили в «Спартак» летом

«Спартак» рассматривал назначение бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна с 22 июля этого года.
По задумке руководства красно-белых нынешний спортивный директор клуба Франсис Кахигао должен был ориентироваться на международный рынок, а российский специалист занялся бы внутренним. Вероятно, испанцу не понравилась идея руководства «Спартака», из-за чего еe обсуждение приостановилось.
- По данным «Чемпионата», совет директоров «Спартака» обсудит назначение Андрея Мовсесьяна в спортивный блок сегодня, 6 октября.
- Сегодня Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.
Источник: Legalbet