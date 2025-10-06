Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак».

Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро.

«Пенальти в ворота «Спартака»? Изначально судьей был назначен штрафной. В динамике было сложно определить, где именно было совершено нарушение правил. В трансляции показывали плохие повторы. Только ВАР показал контакт и точное место нарушения с верхней камеры.

Игрок «Спартака» совершил фол по неосторожности, подбил ногу соперника. Он находился сзади и совершил очевидное нарушение. Здесь совершенно нельзя сказать, что это не фол. Во всех случаях линия – часть штрафной площади. Для меня решение судьи очевидно, как и нарушение правил», – сказал Федотов.