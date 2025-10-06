Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»

Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»

Сегодня, 10:34
4

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак».

Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро.

«Пенальти в ворота «Спартака»? Изначально судьей был назначен штрафной. В динамике было сложно определить, где именно было совершено нарушение правил. В трансляции показывали плохие повторы. Только ВАР показал контакт и точное место нарушения с верхней камеры.

Игрок «Спартака» совершил фол по неосторожности, подбил ногу соперника. Он находился сзади и совершил очевидное нарушение. Здесь совершенно нельзя сказать, что это не фол. Во всех случаях линия – часть штрафной площади. Для меня решение судьи очевидно, как и нарушение правил», – сказал Федотов.

  • 11-метровый на 12-й минуте реализовал Иван Обляков, сделав счет 2:0.
  • ЦСКА победил в матче 3:2.

Еще по теме:
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
Кисляк оценил стойкость «Спартака» 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Игорь
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OldenVad
1759736625
Видео смотрели с камеры которая изначально под большим углом находится. Потом фото показали ноги, типа стоит в штрафной, которая оказалась на весу. По мне ну очень! спорный момент и не с показанной камеры. Но спартак не может же иначе, каждый раз удивляет.
Ответить
...уефан
1759737221
...я думаю, здесь сознательно уводят мысли аудитории в сторону, где было нарушение, в штрафной или вне её, и целенаправленно замалчивают суть вопроса, а было ли нарушение, как таковое...
Ответить
выхухоль
1759742489
вапще оборзели. конь выбегает из штрафной бьётся копытом об португала и пеналь. вапще акуели. ладно бы вбегал, но он ломился из штрафной
Ответить
шахта Заполярная
1759743942
Когда на матчах Спартака на ВАРе сидит мешок, то жди неприятностей. Он то явный спартаковский пенальти не видит, то придумает пеналь в ворота Спартака и не только. Случайно? Ответ НЕТ. Мешок уже давно гадит Спартаку, не открыто, но уверенно.
Ответить
Главные новости
Названы сроки возвращения Акинфеева
12:13
Фото«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве
12:07
«Спартаку» предложили вернуть Федуна
11:35
6
Названа дата возможной отставки Станковича
11:14
5
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
11:00
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
5
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном
10:23
13
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
3
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА
09:50
3
Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна
09:25
6
Все новости
Все новости
«Оренбург» определился со сроками назначения нового тренера
12:23
Колосков объяснил, почему «Спартаку» нужно оставить Станковича
11:49
1
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
11:43
Ерохин – о пенальти в ворота «Зенита»: «Сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения»
10:52
1
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
4
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном
10:23
13
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
3
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА
09:50
3
Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна
09:25
6
Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в матче ЦСКА – «Спартак»
08:58
21
Круговой назвал победу над «Спартаком» заявкой ЦСКА на чемпионство
08:46
2
«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх»
01:02
5
Мостовой отреагировал на громкую отставку в «Спартаке»
00:35
3
Победивший рак экс-спартаковец вызвался возглавить «Оренбург»: «Всегда готов»
00:33
3
«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль
00:21
5
Динамовец Лунев – о старте сезона: «Все идет не так, много ошибок»
00:09
2
Стало известно, кто и когда заменит Станковича в «Спартаке»
Вчера, 23:53
8
«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА
Вчера, 23:03
4
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Вчера, 22:49
13
2 из 3 голов в дерби «Спартак» пропустил по вине 21-миллионного новичка
Вчера, 22:38
28
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби
Вчера, 22:23
21
Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним
Вчера, 22:07
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА
Вчера, 21:50
4
Круговой после победы над «Спартаком» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:32
7
Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 21:20
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:59
РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»
Вчера, 20:59
14
В «Спартаке» заявили, что пенальти в его ворота был назначен ошибочно
Вчера, 20:43
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 