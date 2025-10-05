Информация от ЦСКА по травме Акинфеева

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травме вратаря Игоря Акинфеева.
- Игрока заменили во 2-м тайме дерби со «Спартаком» (3:2).
- Вместо Акинфеева вышел Владислав Тороп.
- Игорь травмировался в дерби со «Спартаком» 2-й раз за карьеру – 1-й был в 2011 году.
– Акинфеев в эпизоде подвернул голеностоп, там надрыв связок голеностопа: завтра посмотрим на динамику. Если всe будет оптимистично, то 10–14 дней и мы с этой проблемой справимся.
– Сыграет ли он с «Локомотивом»?
– Нельзя загадывать, будем смотреть по ситуации.
Источник: «Матч ТВ»