  • Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»

Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»

Вчера, 23:01
4

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на критические замечания Артема Дзюбы.

– Дзюба говорил, что вы много падаете, разговариваете с судьями. В курсе, кто такой Артем?

– Да. Но если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку.

Все сегодня видели пенальти Дзюбы и понимали, что произойдет дальше.

  • Дзюба в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) не реализовал пенальти на 90+5 минуте.
  • Кордоба забил «Ахмату» (2:0).
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Краснодар Дзюба Артем Кордоба Джон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вжыхъ
1759609265
Ничего не понял, нужен капитан...
Ответить
Интерес
1759609299
А что произошло дальше,после пенальти?
Ответить
FROLL007
1759634649
А что произойдёт дальше? Гыгыгы
Ответить
Foxitkuban
1759634957
Вот это "прошёлся", так "прошёлся"! Катком просто! Мамкины писаки из бомбарДЫРА в своём репертуаре.
Ответить
