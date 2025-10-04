Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на критические замечания Артема Дзюбы.

– Дзюба говорил, что вы много падаете, разговариваете с судьями. В курсе, кто такой Артем?

– Да. Но если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку.

Все сегодня видели пенальти Дзюбы и понимали, что произойдет дальше.