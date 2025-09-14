Дзюба объяснил, что не так с Кордобой: «Это ненормально»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил фигуру форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
«Конечно, с Кордобой «Краснодар» более опасен. Очень высоко оцениваю Джона как форварда.
Но с такими габаритами, такими данными он очень много жалуется. Очень много падает, симулирует. Это ненормально. Если он не будет этого делать, он будет еще сильнее. Постоянно чем-то недоволен», – сказал Дзюба.
- 32-летний Кордоба стоит 12 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у него 7 матчей, 4 гола, ассист.
- У Кордобы контракт до 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»