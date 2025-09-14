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Дзюба объяснил, что не так с Кордобой: «Это ненормально»

14 сентября 2025, 00:35
10

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил фигуру форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Конечно, с Кордобой «Краснодар» более опасен. Очень высоко оцениваю Джона как форварда.

Но с такими габаритами, такими данными он очень много жалуется. Очень много падает, симулирует. Это ненормально. Если он не будет этого делать, он будет еще сильнее. Постоянно чем-то недоволен», – сказал Дзюба.

  • 32-летний Кордоба стоит 12 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у него 7 матчей, 4 гола, ассист.
  • У Кордобы контракт до 2027 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон Дзюба Артем Кордоба Джон
Комментарии (10)
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нейтральныйкакникто
1757803167
Но с такими габаритами, такими данными он очень много жалуется. Очень много падает, симулирует. Это ненормально. Если он не будет этого делать, он будет еще сильнее. Постоянно чем-то недоволен»-Про кого это ???Про Дзюбу , про Соболева , про Заболотного , про....??? Про всех сразу!!!!!!
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aldo conte
1757808162
Берите пример с Дзюбы и будет вам счастье, и голов забьёте вагон и маленькую тележку.
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Каратель помойников
1757820084
Кордоба просто не дзюбит и этим сам зюпа и недоволен
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subbotaspartak
1757823204
Один ненормальный другому...
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sochi-2013
1757827717
Так-то верно, но судьи много нарушений на Кордобе не фиксируют.
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...короче
1757831952
...Артёмка, а у Бетербиева, какие слабые стороны, чего ему не хватает, разговорчивый ты наш?)...
Ответить
Интерес
1757834766
Это точно.Самого вчера нормально мутузили, но Артёмка выжил.Ну обматерит руководство своего клуба потом, но это же по-семейному, безобидно!
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PAREVG.
1757836950
Этот почти такой же нытик как Халк в свое время, тот мартыхай весом под 100 кг, падал и корчился от малейшего касания...
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Taps
1757837155
Пора ему ехать ананасы собирать.
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