Дзюба объяснил, что не так с Кордобой: «Это ненормально»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил фигуру форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Конечно, с Кордобой «Краснодар» более опасен. Очень высоко оцениваю Джона как форварда.

Но с такими габаритами, такими данными он очень много жалуется. Очень много падает, симулирует. Это ненормально. Если он не будет этого делать, он будет еще сильнее. Постоянно чем-то недоволен», – сказал Дзюба.