Черчесов обиделся на Сперцяна: «Не хотел с ним говорить»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов недоволен поведением капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

В 11-м туре РПЛ «Краснодар» победил грозненцев со счетом 2:0.

«Ахмат» прервал беспроигрышную серию в РПЛ при Черчесове.

По мнению Черчесова, Сперцян спровоцировал игрока «Ахмата» Усмана Ндонга, получившего красную карточку.

– Сперцян подошел, вы отмахнулись. Почему?

– Сперцян – игрок другой команды. Он может сейчас подойти ко мне, и мы поговорим. Я его уважаю, но не тот случай, когда надо сразу подходить. Он спровоцировал нашего футболиста, не надо подходить после этого. Не хотел с ним говорить.