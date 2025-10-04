Введите ваш ник на сайте
  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»

Сегодня, 18:59

В матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Сандерленд» со счетом 2:0. Голы у хозяев забили Мэйсон Маунт на 8-й минуте и Беньямин Шешко на 31-й.

В лондонском дерби «Арсенал» на своем поле победил «Вест Хэм» со счетом 2:0. Голы забили Деклан Райс на 38-й минуте и Букайо Сака с пенальти на 67-й.

Сейчас «Арсенал» вышел на 1-е место в АПЛ с 16 очками после 7 игр. Лондонцы на 1 очко опередили «Ливерпуль», который провел на игру меньше.

«МЮ» поднялся на 8-ю строчку с 10 баллами. «Сандерленд» идет 6-м с 11 очками. «Вест Хэм» находится в зоне вылета на 19-й строчке с 4 баллами.

Англия. Премьер-лига. 7 тур
Манчестер Юнайтед - Сандерленд - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - М. Маунт, 8; 2:0 - Б. Шешко, 31.
Таблица турнира Календарь турнира

Англия. Премьер-лига. 7 тур
Арсенал - Вест Хэм - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Райс, 38; 2:0 - Б. Сака, 67 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

