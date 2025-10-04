Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Павлюченко: «Спартак» любят в любом городе, а «Зенит» – только в Питере»

Павлюченко: «Спартак» любят в любом городе, а «Зенит» – только в Питере»

Сегодня, 10:29
16

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

«Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе нашей страны, команда считается народной, о чeм тут вообще можно говорить, матч с ЦСКА будет смотреть вся страна, эту игру все ждут», – сказал Павлюченко.

  • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
  • Они отстают от лидирующих в чемпионате «армейцев» лишь на 3 балла.

Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича 2
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак» 5
Непомнящий заявил, что Станкович мешает «Спартаку» 2
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Павлюченко Роман
Интерес
1759564181
Затюкали уже этим самоназванием и "спором двух факультетов" единого общенародного нефтегазового комплекса! Эй, непримиримые оппоненты, где бензин? Даже не дешёвый,а просто 92-й?
Ответить
FROLL007
1759564620
Хряки двно превратились в антинародный судейский кб позор. Гыгыгы
Ответить
crf57
1759565337
Врёшь Павлюченко! В РОСТОВЕ Спартак терпеть не могут!!
Ответить
Каратель помойников
1759566154
Хватит мусолить эту тему.все всё давно знают.в Питере и лен.области считают одно,а по всей России другое и ничего это не изменит
Ответить
andrei-sarap-yandex
1759569505
СПАРТАК народная команда ????? СПАРТАК это народные деньги а команду СПАРТАК ненавидят 90 процентов людей ...а любят команду невоспитанные фаны....внутри СПАРТАКа ложь.ненависть и презрение по партнёрам ...СТУКАЧЕСТВО разные росс.ОПГ....ДУШНО ОТ НИХ....
Ответить
Artemka444
1759571709
Балабол просто от бога!!!
Ответить
Artemka444
1759571865
И когда по 40 тысяч будет на каждую игру приходить народ, тогда и балабольте!!!
Ответить
АлексМак
1759571954
Неправда,- скорее наоборот
Ответить
Айболид
1759574196
Не утруждаяя себя размышлениями , решил Павлюченко отбрехаться заезжаным стереотипом .
Ответить
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
2
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
1
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
3
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
14:25
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Реакция Тедеева на драматичную ничью «Акрона» с «Зенитом»
16:10
1
ВидеоГуберниев прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти в матче с «Зенитом»
15:59
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
15:03
1
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок
14:48
Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича
14:39
2
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Инсайдер анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
13:59
3
ВидеоИгрок сборной Бразилии забил в свои ворота в матче «Зенит» – «Акрон»
13:49
8
Только 2 игрока провели в чемпионате России больше матчей, чем Дзюба
13:16
1
Непомнящий заявил, что Станкович мешает «Спартаку»
13:10
2
Прогноз Бубнова на ЦСКА – «Спартак»
12:57
4
Где смотреть матч «Балтика» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:50
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:48
Где смотреть матч «Сочи» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:46
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона»
12:45
1
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:44
Ловчев призвал Карпина уволиться
12:32
6
Назван фаворит бомбардирской гонки РПЛ
12:25
1
Писарев объяснил, почему рекомендовал «Ювентусу» Осипенко
12:16
1
Рабинер назвал своего любимого игрока всех времен и народов
12:06
1
Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство
11:55
2
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 4 октября
11:51
4
ФотоДмитрий Маликов сделал фото с Мостовым
11:37
3
Раскрыты причины отставки главы «Динамо»
11:24
2
Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»
11:11
1
