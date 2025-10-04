Павлюченко: «Спартак» любят в любом городе, а «Зенит» – только в Питере»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

«Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе нашей страны, команда считается народной, о чeм тут вообще можно говорить, матч с ЦСКА будет смотреть вся страна, эту игру все ждут», – сказал Павлюченко.