Павлюченко: «Спартак» любят в любом городе, а «Зенит» – только в Питере»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».
«Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе нашей страны, команда считается народной, о чeм тут вообще можно говорить, матч с ЦСКА будет смотреть вся страна, эту игру все ждут», – сказал Павлюченко.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
- Они отстают от лидирующих в чемпионате «армейцев» лишь на 3 балла.
Источник: «Спорт день за днем»