Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о невызове полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Мы строим команду, поэтому ни у кого нет гарантий. Но Джуд – особенный игрок, я это понимаю.

На самом деле на этот сбор мы решили пригласить ту же команду, что и в сентябре. Это касалось бы и Джуда, хоть он и заслуживает того, чтобы всегда быть в сборной.

Думаю, есть еще один фактор – он еще не полностью вошел в игровой ритм. В целом же это один из лучших полузащитников мира, с которым наша команда становится сильнее», – объяснил Тухель.