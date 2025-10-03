Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии

Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии

Вчера, 21:35

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о невызове полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Мы строим команду, поэтому ни у кого нет гарантий. Но Джуд – особенный игрок, я это понимаю.

На самом деле на этот сбор мы решили пригласить ту же команду, что и в сентябре. Это касалось бы и Джуда, хоть он и заслуживает того, чтобы всегда быть в сборной.

Думаю, есть еще один фактор – он еще не полностью вошел в игровой ритм. В целом же это один из лучших полузащитников мира, с которым наша команда становится сильнее», – объяснил Тухель.

  • Англия сыграет с Уэльсом (9 октября) и Латвией (14 октября).

Еще по теме:
Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство 13
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
В Сербии опубликовали заявление для фанатов перед игрой с Англией
Источник: Mirror
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания. Примера Англия Реал Беллингем Джуд Тухель Томас
