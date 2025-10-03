Дивеев назвал главного соперника ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает «Спартак» самым принципиальным соперником. Команды сыграют на выходных в рамках 11-го тура РПЛ.
«От дерби со «Спартаком» жду победы ЦСКА. Это по-прежнему самый принципиальный соперник, как и «Зенит». Но если выбирать главного соперника ЦСКА, это «Спартак». Для меня матч с ними – событие, где ты обязан победить.
Я уже шесть лет в ЦСКА, и каждый сезон должен быть таким, чтобы «Спартак» был ниже. Тогда можно сказать, что на 50% задача выполнена. Надеюсь, и в этом сезоне ЦСКА удастся быть выше «Спартака», – сказал Дивеев.
- Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене».
- ЦСКА после 10 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице, имея на счету 21 очко.
- «Спартак» располагается на 5 строчке с 18 очками.
Источник: Sport24