Дивеев назвал главного соперника ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает «Спартак» самым принципиальным соперником. Команды сыграют на выходных в рамках 11-го тура РПЛ.

«От дерби со «Спартаком» жду победы ЦСКА. Это по-прежнему самый принципиальный соперник, как и «Зенит». Но если выбирать главного соперника ЦСКА, это «Спартак». Для меня матч с ними – событие, где ты обязан победить.

Я уже шесть лет в ЦСКА, и каждый сезон должен быть таким, чтобы «Спартак» был ниже. Тогда можно сказать, что на 50% задача выполнена. Надеюсь, и в этом сезоне ЦСКА удастся быть выше «Спартака», – сказал Дивеев.