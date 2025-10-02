Батраков определил идеальный для «Локо» исход дерби ЦСКА – «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков желает увидеть ничью в матче 11-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

– Победа ЦСКА или «Спартака» в дерби?

– Ничья – идеально. Для турнирной таблицы «Спартак», наверное, лучше будет.

Ничья – идеально. Скажу ЦСКА, там много ребят, с которыми играл.