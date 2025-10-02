Батраков определил идеальный для «Локо» исход дерби ЦСКА – «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков желает увидеть ничью в матче 11-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».
– Победа ЦСКА или «Спартака» в дерби?
– Ничья – идеально. Для турнирной таблицы «Спартак», наверное, лучше будет.
Ничья – идеально. Скажу ЦСКА, там много ребят, с которыми играл.
- ЦСКА после 10 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице, имея на счету 21 очко.
- «Спартак» располагается на 5 строчке с 18 очками.
- После матча с ЦСКА «Спартак» может выйти на 1-е место.
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова