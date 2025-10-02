Владелец «Кайрата» поделился эмоциями после 0:5 от «Реала»

Кайрат Боранбаев, владелец «Кайрата», поделился впечатлениями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).

Это был 1-й домашний матч «Кайрата» на общем этапе ЛЧ.

«Кайрат» – худшая команда ЛЧ после двух туров.

В следующем туре казахстанцы примут «Пафос» (21 октября).

– Какие ваши эмоции от игры с «Реалом»? Несмотря на результат, кажется, что команду не в чем упрекнуть.

– Эмоции самые сильные. Конечно, всегда хочется победить, но главное было другое – увидеть, как весь Казахстан жил этим матчем, как болельщики на трибунах и у экранов вместе переживали за команду. Для нас это уже победа. Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они отдали себя полностью и подарили стране исторический момент.

– Были ли вы в раздевалке после игры? Что сказали ребятам и какими были их эмоции?

– Да, был. Сказал ребятам только одно: пусть они гордятся своей игрой. В раздевалке чувствовалась усталость, но вместе с ней – гордость за то, что они сделали. Многие понимали, что вчера не просто сыграли с «Реалом», а вошли в историю нашего футбола.

– До матча вы сказали: «Верю, что команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли, а от радости». Есть ли ощущение, что даже после поражения грусти было мало?

– Абсолютно. Это был праздник футбола. Да, счет не в нашу пользу, но, когда весь стадион кричит: «Алга, «Кайрат»!» против 15-кратного победителя главного еврокубка, это уже радость, которую не измеришь счетом на табло. Болельщики получили эмоции, которые останутся с ними навсегда.

– Последние дни или даже недели в жизни, пожалуй, не только вашего клуба, но и страны были особенными. Мечтаете все это повторить или такое бывает лишь однажды?

– Мы точно знаем: это не разовое чудо. Это начало нового пути. Клуб будет расти, и мы сделаем все, чтобы подобные вечера повторялись снова и снова. У Казахстана и ФК «Кайрат» есть огромный футбольный потенциал, мы это доказали.