  Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса»

Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса»

Вчера, 20:22
11

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост по итогам матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

  • Победа получилась волевой.
  • Сафонов был в запасе.
  • «ПСЖ» идет в лидерах.

«Всем привет! Хочу поздравить всех с нашей вчерашней победой. Матчи такого уровня – это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчeркивают силу и характер команды в случае победы. Я горжусь своей командой за проявленное стремление к результату и особенно рад за молодых ребят, которые получают шанс и смело проявляют себя в таких больших играх!

Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за матчем со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает моe желание вернуться и изменить ситуацию.

Отдельное спасибо нашим болельщикам, что приехали нас поддержать на этот матч. На трибунах присутствовало около 3000 человек – невероятная энергия.

P. S. Как говорили классики: ну вот и лузнула «Барса»!» – написал Сафонов.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Сафонов Матвей
Комментарии (11)
Папа не римский
1759427459
лишь усиливает моe желание вернуться и изменить ситуацию.------ Не надо.А то отдашь пас сопернику как в том товарняке.Испоганишь все.Сиди на скамейке, зарплата миллионная капает.Радуйся чо.
Ответить
RUSARM
1759427715
Ну сафон и лох,сиди дальше лижи лавку пятой точкой!!! мамкин херой!!!
Ответить
Тинез Розоп
1759427904
Мы тоже тобой гордимся…(ты был великолепен в этой игре)
Ответить
ZAITZEFF2011
1759430281
Фееричная игра Сафонова помогла ПСЖ обыграть Барселону.
Ответить
Интерес
1759434420
Герой ПАрижа и Краснодара-феноменально сыграл!!!
Ответить
DMитрий
1759435430
Ох уж и балбес! Ведь может так сложиться в будущем, что Барса возможно и рассмотрела бы его в перспективе, но вот таким бла-бла-бла, смотреть придётся теперь на них Сафону по ТВ и крутить усики.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1759444857
спрашивается, а какое отношение этот имбецил с козлиной бородкой имеет к победе ПСЖ )))) сидит себе, полирует лавку и воздух портит своими тиктоками)))
Ответить
boris63
1759451550
С такой игрой скамеечника стоит вообще приглашать в сборную, хотя с такими данными надо играть, а не сидеть и смотреть, как команда играет с «Барселоной». Нет у человека самолюбия.
Ответить
Каратель помойников
1759466556
Заметно деградировал Мэтью,зато обладатель всего на свете, только лавочый обладатель
Ответить
subbotaspartak
1759466724
Заслуженный комментарий...
Ответить
