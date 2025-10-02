Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост по итогам матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

Победа получилась волевой.

Сафонов был в запасе.

«ПСЖ» идет в лидерах.

«Всем привет! Хочу поздравить всех с нашей вчерашней победой. Матчи такого уровня – это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчeркивают силу и характер команды в случае победы. Я горжусь своей командой за проявленное стремление к результату и особенно рад за молодых ребят, которые получают шанс и смело проявляют себя в таких больших играх!

Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за матчем со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает моe желание вернуться и изменить ситуацию.

Отдельное спасибо нашим болельщикам, что приехали нас поддержать на этот матч. На трибунах присутствовало около 3000 человек – невероятная энергия.

P. S. Как говорили классики: ну вот и лузнула «Барса»!» – написал Сафонов.