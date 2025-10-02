Адвокаты Смолова рассказали о ситуации с уголовным делом игрока

Адвокаты Федора Смолова подали ходатайство по делу о драке футболиста в кафе.

«По нашей информации, дело Федора Смолова для предварительного расследования (дознания) передано в Управление организации дознания Главного управления МВД РФ по городу Москве.

Кроме того, сообщаем, что подано ходатайство о проведении судебно-медицинской ситуационной экспертизы предполагаемых телесных повреждений потерпевшего. Это сделано в том числе на основании данных видеозаписи, которая была приобщена к материалам уголовного дела», – сообщили представители защиты Смолова.