  Главная
  Новости
  Адвокаты Смолова рассказали о ситуации с уголовным делом игрока

Адвокаты Смолова рассказали о ситуации с уголовным делом игрока

Вчера, 14:07
1

Адвокаты Федора Смолова подали ходатайство по делу о драке футболиста в кафе.

«По нашей информации, дело Федора Смолова для предварительного расследования (дознания) передано в Управление организации дознания Главного управления МВД РФ по городу Москве.

Кроме того, сообщаем, что подано ходатайство о проведении судебно-медицинской ситуационной экспертизы предполагаемых телесных повреждений потерпевшего. Это сделано в том числе на основании данных видеозаписи, которая была приобщена к материалам уголовного дела», – сообщили представители защиты Смолова.

  • 28 мая Смолов подрался в кафе «Кофемания» в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
  • 35-летнему форварду грозит до 3 лет лишения свободы.

Новые подробности драки Смолова в «Кофемании» 21
Смолов готов обсудить условия боя с Дзюбой 10
Жена Смолова рассказала, как их семья переживала инцидент в «Кофемании» 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Max-Min-vkontakte
1759411883
необходимо прямо в конрактах футболистов отдельным пунктом прописать запрет на посещение "Кофемании".) Доколе!))
Ответить
