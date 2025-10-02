В РФС отреагировали на слова министра спорта о Семаке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о словах Михаил Дегтярева о главном тренере «Зенита». Министр спорта заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак.
«Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться из-за этих слов», – сказал Митрофанов.
- Ранее Дегтярев высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».
- Болельщики «Зенита» вывесили оскорбительный баннер в адрес Дегтярева на матче FONBET Кубка России с «Ахматом».
Источник: РИА «Новости»