В РФС отреагировали на слова министра спорта о Семаке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о словах Михаил Дегтярева о главном тренере «Зенита». Министр спорта заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак.

«Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться из-за этих слов», – сказал Митрофанов.