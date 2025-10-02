Флик назвал причину поражения «Барселоны» от «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с «ПСЖ».

Каталонская команда уступила во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Победный гол парижане забили на 90-й минуте.

«В первом тайме мы выглядели гораздо лучше, чем после перерыва. Потом начали уставать и стали допускать слишком много моментов у своих ворот.

Надо признать: «ПСЖ» – очень сильная команда с молодыми и быстрыми игроками. Сегодня они провели отличный матч. Мы же показали далеко не лучшую игру, а с таким соперником это недопустимо. Победа «ПСЖ» абсолютно заслуженна, – сказал Флик.