Кубок России. «Балтика» разгромила «Акрон» (3:0), тольяттинцы не побеждают 2 месяца

«Балтика» в 5-м туре группового этапа FONBET Кубка России победила дома «Акрон». Все голы забили легионеры.

С 69-й минуты «Акрон» был в меньшинстве после удаления Дениса Попенкова.

«Балтика» покинула последнее место в группе, отправив туда «Акрон». У команды Заура Тедеева два крупных поражения подряд.

Тольяттинцы не побеждают в основное время с 29 июля, когда обыграли дома «Балтику» в первом круге группы.