Кубок России. «Балтика» разгромила «Акрон» (3:0), тольяттинцы не побеждают 2 месяца

«Балтика» в 5-м туре группового этапа FONBET Кубка России победила дома «Акрон». Все голы забили легионеры.
С 69-й минуты «Акрон» был в меньшинстве после удаления Дениса Попенкова.
«Балтика» покинула последнее место в группе, отправив туда «Акрон». У команды Заура Тедеева два крупных поражения подряд.
Тольяттинцы не побеждают в основное время с 29 июля, когда обыграли дома «Балтику» в первом круге группы.
Россия. Кубок. Группа D. 5 тур
Балтика - Акрон - 3:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ч. Оффор, 33; 2:0 - Н. Гассама, 54; 3:0 - Т. Йенне, 90+4.
Удаления: нет - Д. Попенков, 69 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»