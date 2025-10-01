Семин назвал двух лучших игроков РПЛ прямо сейчас

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лучших футболистах текущего чемпионата России.

«В разные отрезки были разные игроки. В одно время был Батраков, потом Глушенков, позже Глебов и еще Кисляк. В каждый период появляется свой футболист.

Сейчас могу отметить Глушенкова и Кисляка. Лучшие качества Максима – игра перед воротами, передача и решающий удар. Кисляк более разносторонний. Он силен в обороне и атаке, очень работоспособен. Это игрок с большим потенциалом», – заявил Семин.