В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни сделал заявление о возможных санкциях в отношении Израиля за боевые действия в секторе Газа.

Он подтвердил, что принятие решения об отстранении израильских команд отложено на неопределенный срок, поскольку мирный план президента США Дональда Травма может прекратить конфликт.

«УЕФА заявил, что приостановит голосование и дождется мирного плана. Как и в случае с любым членом организации в регионе, это их решение.

[Израиль] относится к ним, они должны с этим разобраться. Я уважаю не только процесс, но и любое принятое ими решение», – цитирует Монтальяни The Athletic.