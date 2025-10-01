В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни сделал заявление о возможных санкциях в отношении Израиля за боевые действия в секторе Газа.
Он подтвердил, что принятие решения об отстранении израильских команд отложено на неопределенный срок, поскольку мирный план президента США Дональда Травма может прекратить конфликт.
«УЕФА заявил, что приостановит голосование и дождется мирного плана. Как и в случае с любым членом организации в регионе, это их решение.
[Израиль] относится к ним, они должны с этим разобраться. Я уважаю не только процесс, но и любое принятое ими решение», – цитирует Монтальяни The Athletic.
- Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
- Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».
- Список стран, которые поддерживают спортивные санкции в отношении Израиля, можно посмотреть здесь.
Источник: «Бомбардир»