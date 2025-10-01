Введите ваш ник на сайте
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля

1 октября, 17:41
11

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни сделал заявление о возможных санкциях в отношении Израиля за боевые действия в секторе Газа.

Он подтвердил, что принятие решения об отстранении израильских команд отложено на неопределенный срок, поскольку мирный план президента США Дональда Травма может прекратить конфликт.

«УЕФА заявил, что приостановит голосование и дождется мирного плана. Как и в случае с любым членом организации в регионе, это их решение.

[Израиль] относится к ним, они должны с этим разобраться. Я уважаю не только процесс, но и любое принятое ими решение», – цитирует Монтальяни The Athletic.

  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
  • Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».
  • Список стран, которые поддерживают спортивные санкции в отношении Израиля, можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!» 3
«Мерзкие лицемерные лживые крысы»: реакция на решение ФИФА по Израилю 19
ФИФА не стала отстранять Израиль: объяснения от Инфантино 29
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Папа не римский
1759330688
Израиль не остановится пока не вырежет весь Хамас под корень.Потом выжгет все напалмом, и забетонирует десятиметровым слоем бетона, чтобы больше никакая мерзость не проросла. Израиль есть и будет.Запомните навсегда.
Ответить
BRO_football
1759330890
Тот Трамп, который обещал уладить конфликт России и Украины за сутки? ФИФА ему поверили? И сколько ЛЕТ будет длится эта пауза?
Ответить
Цугундeр
1759331370
)) Мено..пауза.
Ответить
...уефан
1759332001
...ФИФА ждёт "веских аргументов" в пользу решения данного вопроса положительного для Израиля, от самого же Израиля)...
Ответить
Интерес
1759332045
Путаны при мамке Трампке.Тьфу!!!!
Ответить
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля
