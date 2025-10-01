Маркиньос оценил судейские ошибки против «Спартака»

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о работе судей на матчах команды.

– Видите ли системные судейские ошибки не в пользу «Спартака»?

– Я не очень люблю говорить об этих вещах, потому что я футболист и мое дело играть и помогать команде заработать три очка. Возможно, какие‑то ошибки бывают, но это тоже нормально.

– Перед удалением Деяна Станковича в матче с «Динамо» был ли фол на тебе?

– Я считаю, что да, нарушение было. Если бы мне не наступили на ногу, я бы побежал дальше и у меня не отобрали бы мяч. Но это уже прошлое, нет смысла вспоминать.