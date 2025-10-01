Семак поспорил с журналистом после победы «Зенита» над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с аргументами журналиста насчет владения мячом в гостевой игре с «Рубином».

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы победили на выезде со счетом 1:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Как быстрый гол изменил игру вашей команды?

– Я думаю, никак не изменил. Владели инициативой и в первом тайме, и во втором. После забитого мяча в первом тайме, по крайней мере, больше контролировали мяч, так же как и до забитого, и после забитого.

Были моменты. Да, их было не так много, но «Рубин» – это команда, которая умеет хорошо защищаться, обороняться. Поэтому я считаю, что сегодня ребята, которые вышли, справились – создавали, забили и победили.

– Я спрашиваю оттого, что, как вы отметили, ваша команда контролировала мяч, но, судя по статистике владения, больше владел мячом «Рубин».

– Но в первом тайме – «Зенит». Почему?

– И это в целом необычная история для «Рубина», когда они играют во владение.

– Подождите, в первом тайме статистика 56–60% в нашу пользу.

– 51 на 49.

– Это по одной статистике, а по телевизионной картинке другая. Здесь нужно посмотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча.

Конечно, во втором тайме «Рубину» нужно было отыгрываться, атаковать, идти вперед большими силами. Мы, в свою очередь, хорошо защищались, оборонялись, хорошо контратаковали.

Позиционные атаки были неплохие, выход из обороны был неплохой. Не всегда, но моментов у нас хороших хватало, поэтому я доволен.