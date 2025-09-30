Григорян оценил шансы «Спартака» на победу над ЦСКА

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о состоянии «Спартака» перед матчем 11‑го тура РПЛ с ЦСКА.

«Угадать, что взбредет в голову на этот раз Станковичу, на этот раз невозможно. При этом ЦСКА, который является на бумаге главным фаворитом, при казалось бы нестабильности и непрогнозируемости «Спартака», не гарантирована победа. При всех «качелях» и противоречиях «Спартак» может этот матч и выиграть. Феномен «Спартака» остается «черным ящиком», – сказал Григорян.